شارك رجال الأمن الطلاب والطالبات فرحتهم في أول يوم من العام الدراسي الجديد، بإهدائهم الورود وهدايا مختلفة، متمنين لهم عاماً دراسياً متميزاً.
وأظهرت صور عدداً من رجال المرور، ودوريات الأمن في مدن الطائف، وصبيا بجازان، وغيرها وهم يوزعون الورود والهدايا على الطلاب خلال توجههم لمدارسهم صباح اليوم الأحد.
وقابل الجميع هذه البادرة باستحسان كبير، وسط تبادل التهاني والابتسامات، والدعوات بأن يكون هذا العام الجديد عام خير على كل الطلاب.وفق “أخبار 24”.
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