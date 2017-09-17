أقدمت شركات مشروبات الطاقة، على خفض أسعارها بنسبة تصل إلى 25% على منتجاتها، لمواجهة حالة الركود في المبيعات التي أعقبت رفع الأسعار بنسبة 100% إثر تطبيق الضريبة الانتقائية.
وقال مسؤولو مبيعات وفقا لـ”الاقتصادية”، إن الأشهر الثلاثة الماضية، شهدت ركودا وتراجعا كبيرا في المبيعات، رغم محاولات الشركات تقديم عروض كبيرة لكن دون جدوى.
وأضافوا أن المنتجات التي كانت بسعر 6 ريالات وارتفعت إلى 12 ريالا بعد تطبيق الضريبة، تراجعت إلى 9 ريالات، فيما تراجعت المنتجات التي وصلت أسعارها إلى 10 ريالات بعد تطبيق الضريبة إلى 8 ريالات.
وأكدوا أنه على الرغم من التراجعات الجديدة في الأسعار، ورفع المتاجر لافتات بالأسعار الجديدة، إلا أن ذلك لم يحدث تغييرا ملموسا في المبيعات.
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