أكد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله السواحة أن رفع الحجب عن تطبيقات المكالمات الصوتية والمرئية سيتم الأربعاء المقبل.
وقال السواحة خلال إطلاقه مبادرة “فكرة tech” بالتعاون بين وحدة التحول الرقمي بالوزارة وشركة الاتصالات السعودية إن خطة رفع الحجب جاءت استجابة لمطالبات المشتركين، داعياً وفقاً لصحيفة “عكاظ” مزودي الخدمات للالتزام بحد أدنى لسياسية الاستخدام العادل.
من جهتها، ذكرت مصادر أنه لن يتم رفع الحجب عن خدمة المكالمات المرئية في تطبيقي “واتساب” و”فايبر” في هذه المرحلة، وذلك لأسباب تنظيمية.
وأوضحت المصادر، وفقاً لصحيفة “سبق” أن رفع الحجب سيشمل جميع التطبيقات الأخرى المستوفاة للمتطلبات التنظيمية، ومن أبرزها “فيس تايم” و”فيس بوك ماسنجر”، و”سكايب”، إلى جانب تطبيقات “لاين”، و”تليجرام”، و”تانقو”، وغيرها.
وأضافت أنه من المتوقع أن تتخذ شركات الاتصالات إجراءات تصحيحية من خلال طرح باقات مركزة لخدمات البيانات، في خطوة لتغيير اعتمادها على إيرادات المكالمات الصوتية.
وكان وزير الاتصالات قد صرح الأسبوع الماضي بأنه أصدر توجيهات برفع الحجب عن تطبيقات المكالمات الصوتية والمرئية، وذلك عملاً بمبدأ “العميل أولاً”، مبيناً أن الرفع سيتم خلال أسبوع من صدور التوجيهات.
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