انتظم صباح اليوم الأحد نحو 6 ملايين طالب وطالبة في مختلف مراحل التعليم العام إلى مقاعد الدراسة مع بدء العام الدراسي الجديد.
وذكرت وزارة التعليم أنها بدأت هذا العام الدراسي وسط تجهيزات متكاملة أعدتها إدارات التعليم في مختلف المناطق ويقوم عليها أكثر من نصف مليون معلم ومعلمة.
وأكد الأمين العام لإدارات التعليم رئيس اللجنة المركزية للاستعداد للدراسة الدكتور راشد الغياض اكتمال تسليم الكتب المدرسية إلى جميع المدارس بنسبة 99.25% للمرحلة الابتدائية، والمرحلة المتوسطة بنسبة 99.64%، والثانوية العامة بنسبة 93.50%، بما يمثل أكثر من 97% من مجموع مقررات مراحل التعليم.وفق “أخبار 24”.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج