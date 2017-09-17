وقف وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى صباح اليوم الأحد على انطلاقة العام الدراسي الجديد من خلال زيارة قام بها لمدرستين بالرياض.
وعبر الوزير عن سعادته بما لمسه خلال الزيارتين من مستوى الحضور والاستعداد، والمشاركة بين الطلاب والمعلمين، سائلاً المولى- عز وجل- أن يجعله عام خير وبركة على الطلاب والطالبات.
وأظهر مقطع فيديو زيارة الوزير لفصلين بإحدى المدارس المتوسطة داعياً الطلاب لبذل المزيد من الجهد في الدراسة والنشاطات المختلفة.
كما دشن الوزير برنامج التهيئة الإرشادية والنفسية لطلاب الصف الأول الابتدائي، وذلك بمدرسة المغيرة بن حكيم بالرياض.
وفق “أخبار 24”.
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