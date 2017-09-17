كشفت مصادر مطلعة تفاصيل جديدة حول عملية إحباط هروب المواطنين المتهمين بسرقة سيارة نقل أموال تحمل 300 ألف ريال.
وأوضحت المصادر وفقا لـ”سبق” أن العملية الأمنية تمت بالتنسيق بين شرطة منطقة القصيم وجوازات المنطقة الشرقية، حيث تم ضبط المتهمين قبل الهروب إلى الكويت عبر منفذ الرقعي.
وقال العقيد معلا بن مرزوق العتيبي الناطق الإعلامي لجوازات المنطقة الشرقية، إنه بفضل التنسيق بين الجهات الأمنية، تلقت جوازات المنطقة الشرقية من الشرطة معلومات عن محاولة مواطن مطلوب لديهم بقضية جنائية الهرب خارج المملكة، وتم إرسال البيانات لكل منافذ جوازات المنطقة الشرقية، وبالفعل قبض عليه برفقة مواطن آخر في جوازات منفذ الرقعي عند محاولتهما السفر لدولة الكويت.
وكانت شرطة منطقة القصيم قد أعلنت أمس الإطاحة بلصين قاما بالسطو المسلح على سيارة نقل أموال وسرقا مبلغ 300 ألف ريال الثلاثاء الماضي أثناء تغذيتها صرافاً آلياً.
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