يقام إحتفاء أهالي محافظة الخرج بمناسبة اليوم الوطني 87 على شرف محافظ الخرج المكلف الأستاذ مساعد بن عبدالله الماضي ، وبتنظيم من محافظة الخرج وبلدية محافظة الخرج والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالخرج وبمشاركة من مديرية الزراعة بمحافظة الخرج والغرفة التجارية والصناعية بالخرج وعدد من الدوائر الحكومية ووكالة وضوح الرؤية للدعاية والاعلان .
وذلك يوم السبت القادم الموافق ١٤٣٩/١/٣هـ بعد صلاة العشاء مباشرة ببرج الخرج والذي سيحتوي على عدد من الفعاليات التي ستكون فيها البداية بالحفل الرسمي والذي سيُقدم فيه القصائد الشعريه وأوبريت من جامعة الأمير سطام وأوبريت آخر من إدارة التعليم بالمحافظة وكذلك يشتمل على العرضة النجدية والألعاب النارية وكذلك عدد من الفعاليات المصاحبة كالفود ترك والاسر المنتجة والحرفيين والتي تستهدف العائلة وكذلك فعاليات الرسم المباشر والسحوبات والجوائز للحضور .
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج