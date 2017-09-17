استمراراً للحوادث المميتة التي شهدها طريق السيح – الدلم منذ سنوات ، وبعد إغلاق جميع فتحات الدوران وترك الإشارة الضوئية الوحيدة فقط لذلك ، الا أنها لم تفي بالغرض كونها بعيدة عن المدينة ، ولا يوجد فيها جهاز الرصد (ساهر) ، أو على الأقل وجود دورية للمرور في الإشارة كونها تعتبر مدخل المدينة .
كل ذلك تسبب في استمرار الحوادث ، وقد وقع صبح اليوم حادث أليم كما تصوره الصور المرفقة ، نتيجة قطع الاشارة والتسبب على الابرياء بنهاية حياتهم أو تحويلهم لمعاقين للأبد .
كما طالب أكثر من متابع وضع ساهر لمتع قطع الاشارة أو دورية للمرور .
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