جديد المقالات

“السعودية للكهرباء” تبدأ في تلقي طلبات خدمة “الخلايا الشمسية الكهروضوئية” للمنازل والمنشآت.. اليوم الأحد

المحتوى السابق المحتوى التالي “البيك” يعلن عن فتح باب التوظيف تمهيداً لافتتاح فرعه في #الخرج