أعلن رئيس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ، عن تشكيل لجنة لاستكشاف المواهب الكروية في كرة القدم من مواليد المملكة، واستقطاب الموهوبين وذوي الإمكانات والقدرات الكروية المتميزة.
وضمت اللجنة عضوية كل من محيسن الجمعان وفؤاد أنور وحمزة إدريس ونواف التمياط ومحمد شلية، على أن تبدأ مهامها فعلياً من الثلاثاء المقبل وحتى يوم الجمعة من نفس الأسبوع، وتقوم باستقبال كل المواهب من مختلف المناطق والمحافظات من مواليد المملكة المقيمين الذين لا يحملون الجنسية السعودية من الرابعة عصراً وحتى التاسعة مساءً بالملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية بمحافظة جدة.
وتتيح اللجنة الفرصة لمواليد المملكة المقيمين من ذوي المواهب الكروية في المرحلة العمرية من 18 وحتى 28 سنة، حيث يحضر المتقدمون أوراقهم الثبوتية والزي الرياضي المناسب للخضوع للاختبارات المقررة، ليخضعوا بعدها لاختبارات فنية ومعايير دقيقة تشمل الجوانب المهارية والإمكانات الجسمانية والقدرات الكروية.وفق “أخبار 24”.
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