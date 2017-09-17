قال زكي الصالح، مدير المنتخب السعودي السابق، إن تغريدة “حسبي الله ونعم الوكيل” التي نشرها أمس الأول (الجمعة) كان يقصد بها الإعلامي وليد الفراج، مقدم برنامج “أكشن يا دوري”.
ونشر الصالح أمس (السبت) تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” قال فيها: “للتوضيح، حسبي الله ونعم الوكيل قصدت بها ما ذكره وليد الفراج في حلقة يوم أمس، واساء لى بها، سامحك الله”.
وأرجع الصالح سبب تغريدته إلى تصريح الإعلامي وليد الفراج عبر برنامجه “أكشن يادوري”، بأنه كان سبباً في نشوب خلاف بين المدير الفني السابق للمنتخب السعودي الهولندي مارفيك، ومدير المنتخب طارق كيال، ما اعتبره إساءة له.
من جانبه، رد وليد الفراج على تغريدة الصالح عبر حلقة أمس السبت من برنامجه “أكشن يادوري”: “يعنى يازكي شالوك من المنتخب قبل كأس العالم وما حسبنت.. وليد الفراج انتقدك في برنامج اتحسبنت!”، متابعًا: “ياريت اللي يبغى يقول رأيه يكون جريء.. أنا طول عمري حمال آسية!”.وفق “أخبار 24”.
#اكشن_يا_دوري#وليد_الفراج عن تغريدة زكي الصالح: من يريد قول رأيه فيجب أن يكون جريء.. أنا طول عمري “حمال اسيه” ! pic.twitter.com/51cpU1sPSI
— أكشن يادوري (@ActionYaDawry) ١٦ سبتمبر، ٢٠١٧
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