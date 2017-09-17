توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم “الأحد” أن تبقى الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على مرتفعات مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة.
وأضافت الهيئة في تقريرها عن حالة الطقس أن الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية ستنشط على وسط وشمال شرق المملكة، كما يتوقع تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على السواحل الشرقية للمملكة.
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