يشارك جندي ووالده في الدفاع والذود عن تراب الوطن، مع زملائهما الجنود المرابطين على الحد الجنوبي.
ونال الجندي أول محمد أحمد السويدي الزهراني ووالده، شرف المشاركة في الدفاع والذود عن الوطن من خلال مشاركتهما مع قوات مشاة البحرية بالحد الجنوبي.
وقال الجندي أول أحمد محمد، وفقاً لـ “سبق”، إنه متزوج ولديه ولد وبنت، وثمانية أشقاء، مضيفاً أنه حرص في يوم عيد الأضحى على النزول من الجبل الذي يرابط فيه، ومعايدة والده والتقاط صورة تذكارية معه، ومن ثم عاد لإكمال واجبه الوطني.
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