أكد محلل الطقس زياد الجهني انتهاء فصل الصيف اللاهب بشكل فعلي، وظهور علامات الخريف؛ متمثلة في اعتدال درجات الحرارة نهاراً مع انخفاضهاً ليلاً، وظهور الضباب الصباحي، الذي سيزداد خلال الفترة المقبلة، خاصة أواخر سبتمبر وبداية أكتوبر، على المناطق المطلة على البحر الأحمر والخليج العربي.
وتوقع الجهني، بحسب صحيفة “سبق”، أن تنخفض درجات الحرارة بشكل فعلي وواضح، خاصة على المناطق الشمالية وشمال الوسطى، وتسجل العظمى درجات دون الـ 35، بينما تصل الصغرى إلى 20، مع نهاية الشهر الحالي.
وبيّن أن البيانات المناخية العالمية تشير إلى احتمالية أن تعاود السحب الرعدية نشاطها خلال منتصف الأسبوع الحالي، على المرتفعات الجنوبية والغربية وتهامتها، وتشمل منطقتي جازان وعسير، وتكون بشكل أقوى على مرتفعات منطقة الباحة ومكة من يوم غد الإثنين حتى الخميس المقبل بشكل تصاعدي.
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