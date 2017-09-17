تفاعل موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مع اليوم الوطني للمملكة عبر إضافة صورتي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان على بعض الهاشتاقات.
وأطلق الموقع “إيموجي” خاصاً حمل صورتي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده على هاشتاقات “السعودية، والملك سلمان، وولي العهد، ومحمد بن سلمان، واليوم الوطني”.
بدورهم تفاعل رواد التواصل الاجتماعي مع “الإيموجي” الجديد؛ حيث حرص عدد كبير منهم على الاحتفال به من خلال إطلاق تغريدات تحمل الهاشتاقات الخاص به.وفق “أخبار 24”.
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