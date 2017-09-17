أوقف نائب أمير منطقة الجوف الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي أمس (السبت) موكبه في مدينة سكاكا ليترجل من سيارته ويسلم على عدد من مواطني وشباب حي الناصرية الراغبين في إلقاء التحية عليه والحديث معه.
وأظهرت مقاطع فيديو وصور متداولة، الأمير عبدالعزيز بن فهد وهو ينزل من سيارته ويلقي التحية على أهالي الحي ويسلم على المتواجدين، ويلتقط مع عدد منهم صور السيلفي، ويستمع لحديث بعضهم وشكواهم بشأن الخدمات المقدمة.
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