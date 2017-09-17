نفت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بالمملكة، المزاعم التي أطلقتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان القطرية بشأن المساس بحقوق الزوار وغيرهم من حملة الجنسية القطرية في المملكة.
وقالت إن الجهات المختصة بالمملكة تنفذ الأوامر الملكية المختصة بتمكين الزوار وغيرهم من القطريين، الذين تدعو الحاجة إلى دخولهم أو خروجهم من أراضي المملكة من ممارسة حقوقهم كاملة، في إطار ما تسمح به الأنظمة المرعية السارية في هذا الشأن، بالإضافة إلى وجود لجنة خاصة للنظر في مختلف الحالات الإنسانية الطارئة والبت فيها.
ودعت الجمعية، القطريين ممن لديهم شكاوى للتواصل معها للنظر في شكواهم؛ من أجل دراستها ومعالجتها وفقاً للأنظمة والتعليمات السارية.وفق “أخبار 24”.
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