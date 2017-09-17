وجه المتحدث الأمني بوزارة الداخلية اللواء منصور التركي أمس (السبت)، رسالة للطلبة بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد (1439/1438هـ)، داعياً خلالها إلى ضرورة تحليهم بالانضباط والجد والمثابرة؛ لتحقيق طموحاتهم والوفاء بمسؤولياتهم لتحقيق رؤية المملكة 2030.
وقدم التركي في مقطع فيديو التهنئة للطلبة بالعام الدراسي الجديد، متمنياً لهم التوفيق في استئناف الرحلة الدراسية لعالم المستقبل، الذي يعد عالم المسؤولية الذاتية والاعتماد على النفس والعمل والإنتاج.
وقال المتحدث الأمني: “إن الوطن استعد لمستقبلكم برؤية المملكة 2030 التي يرعاها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، فهل أنتم جاهزون للوفاء بمسؤولياتكم وتنفيذ أدواركم فيها؟”.
وأضاف: “إن تحقيق تطلعاتكم المهنية والاجتماعية عبر مسيرتكم الدراسية تتطلب منكم الانضباط والانتظام والاستعداد والجاهزية والجد والاجتهاد والمثابرة والابتعاد عن كل ما يعيق مواصلة رحلتكم للمستقبل”.وفق “أخبار 24”.
اللواء منصور التركي #المتحدث_الامني لوزارة الداخلية يوجه رسالة للطلاب والطالبات بمناسبة بداية العام الدراسي ١٤٣٩/١٤٣٨هـ.@MOISaudiArabia pic.twitter.com/ExttTydjyk
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