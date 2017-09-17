أصدرت إدارة نادي الشباب، مساء اليوم (السبت)، بياناً أعلنت فيه عن قرارها إنهاء التعاقد مع المدرب الوطني سامي الجابر من مهمة تدريب الفريق الأول.
وأوضحت أنها اتفقت مع المدرب الإنجليزي مايك نويل على أن يتولى تدريب الفريق الأول إلى حين الاتفاق مع مدرب آخر.
وشكرت إدارة النادي المدرب سامي الجابر على ما قدمه طوال فترة عمله مع النادي، معبرة عن أمنياتها بأن يكون التوفيق والنجاح حليفه في مسيرته المقبلة.
من جانبه، قال الجابر إنه أبلغ بانتهاء مهمته مدرباً للفريق الشبابي، ووجه شكره لمن أسماهم برجالات الشباب على ثقتهم، كما عطف على ذلك شكره للاعبي الفريق ونجومه، مؤكدا أن يعتذر للجميع عن أي تقصير، ومتمنيا للفريق كل التوفيق والنجاح.ةفق “أخبار 24”.
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