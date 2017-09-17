“الشباب” ينهي مهمة سامي الجابر في تدريب الفريق.. و”الجابر”: أعتذر عن أي تقصير

المحتوى السابق المحتوى التالي هيئة الرياضة توافق على حضور العوائل احتفال اليوم الوطني في ملعب "الدرة"