رصد مقطع فيديو لحظة سقوط شخص على الإسفلت من سيارة مسرعة أثناء محاولته إلحاق ضرر بسائق مركبة أخرى أثناء سير السيارتين على طريق سريع.
وأظهر المقطع الذي صور على طريق الحرمين باتجاه الشمال في محافظة جدة سائق (جيب فورتشونر) وهو يحاول تفادي سائق (هوندا سيفيك) الذي كان يحاول تعطيل حركته، في الوقت الذي خرج من نافذة سيارته الأمامية اليمنى شخص مرافق له وحاول الاعتداء على سائق الجيب.
وأبان المقطع أن راكب السيارة الثانية لم يستطع التوازن بعدما فتح باب السيارة فسقط على الأرض وتدحرج عدة مرات قبل أن يقف على قدميه ويركض إلى زملائه الذين توقفوا وانتظروه، وبدت سيارتهم منزوعة اللوحة الخلفية.
وفق “أخبار 24”.
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