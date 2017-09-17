وثق مقطع مصور حادث تصادم مروع لشاحنة تسير بسرعة اصطدمت بشاحنة أخرى وعدة مركبات متوقفة على جانب طريق الجبيل – أبو حدرية بالمنطقة الشرقية.
وأظهر المقطع المتداول الذي قام بتوثيقه أحد المواطنين لحظة وقوع الحادث، الشاحنة وهي تسير بسرعتها العادية لتصطدم فجأة بناقلة وعدة مركبات أخرى متوقفة على جانبي الطريق.
وأبان المقطع أن الحادث التصادم وقع لانتشار الضباب بشكل كثيف على الطريق ما منع قائد الشاحنة من رؤية الناقلة والمركبات المتوقفة.
وفق “أخبار 24”.
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