فاجأ صاحب مستشفى خاص موظفيه بإغلاق المستشفى دون سابق إنذار حيث وجدوا أنفسهم في الشارع، بدون عمل وبدون استلام باقي مستحقاتهم أو إنهاء وضعهم حسب النظام.
وروت اثنتان من الموظفات بالمستشفى كيف تحايل مالكه عليهما وزملائهما عندما أبلغهم في نهاية شهر أغسطس بالدوام بعد إجازة العيد، حيث فوجئوا بإغلاق أبواب المستشفى في وجوههم، دون أي إشعار، وعلق لوحة على الباب بأن المستشفى في أعمال الصيانة، ما تسبب لهما وزملائهما في أضرار مالية واجتماعية بالغة حيث إنهم يحتاجون للإنفاق على أسرهم.
ويطالب الموظفون، وفق التقرير الذي أذاعته قناة “إم بي سي”، باستلام كامل مستحقاتهم المالية حتى آخر يوم دوام، بما فيها الرواتب المتأخرة، ورفع أسمائهم من التأمينات حتى يتمكنوا من البحث عن عمل آخر، أو التسجيل في “ساند”، والحصول على شهادة خبرة.وفق “أخبار 24”.
وأوضح التقرير أن عدد الموظفين بالمستشفى يقارب 100 موظف، وأن صاحب المستشفى الذي يقع في مدينة جدة، لديه مستوصفات طبية أخرى، نقٓل العاملين الوافدين إليها، فيما ظل باقي الموظفين المواطنين بدون عمل ولم يستلموا حقوقهم.
مستشفى يغلق أبوابه فجأة وموظفوه يتحولون لعاطلين
تقرير الزميل سامي جميل@Sami__Jameel#MBCinaWeek pic.twitter.com/OYbV5gKSga
— في أسبوع MBC (@MBCinaWeek) ١٦ سبتمبر، ٢٠١٧
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