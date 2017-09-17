أعلنت شركة “البيك” للأنظمة الغذائية، عن فتح باب التوظيف أمام الشباب السعودي للانضمام لفرع الشركة الجديد في محافظة الخرج جنوب مدينة الرياض.
وأوضحت الشركة في بيان لها، أن الوظائف المتاحة أمام الشباب في الأقسام التالية: “الاستقبال،” و”الانتاج”، و”الكاشير”، و”الأمن والسلامة”، و”صيانة المكائن والمعدات” و”الصيانة الكهربائية”، و”المحاسبة”، و”الموارد البشرية” و”العلاقات الحكومية”، و”سلامة الغذاء”.
ودعت الشركة، الشباب الطموح الراغب للإنضمام للعمل ضمن فريق “البيك” في الخرج، إلى التقديم بعد غدٍ الإثنين في مكتب صندوق الموارد البشرية.وفق “أخبار 24”.
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