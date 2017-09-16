وجّه خطيب جامع العسكر بالخرج الدكتور مبارك بن عبيد الحربي، رسائل مهمة للمواطنين والمقيمين في المملكة خلال خطبة الجمعة، أمس، وقال: “من أهم مقومات العيش الكريم ونيل القوة والتمكين، والرقي والتعمير، الاستقرار بِكُلّ أنواعه وفي كُل مجالاته لا سيما في المجالين السياسي والاقتصادي”.
وأضاف: “من شأن الاضطراب اضطراب حياة الناس، والاستقرار ضرورة من ضرورات العيش، والبلاد التي تكون مُستقرة يفد الناس إليها ويترقون فيها، ويبذلون الغالي والنفيس لسكناها، والبلاد التي تضطرب باستقرارها يفرّ الناس منها ويفارقونها إلى غيرها، يتركون الغالي والنفيس، وينشدون الأمن والاستقرار، فلا قيمة للقصور والدور والأموال إذا ضاع الاستقرار، ولا يبقى بالبلاد المضطربة إلا من عجز عن الرحيل عنها”.
وتابع: “الأمن والأمان مطلب تصغر دونه كثير من المطالب، وتهون لأجله الكثير من المتاعب، وبالأمن والأمان تُعمر المساجد، وتصفو العبادة، ويُنشر الخير، وتُحقن الدماء، وتُصان الأعراض، وتُحفظ الأموال، وتتقدم المجتمعات، وتتطور الصناعات، والأمن بالبلاد مع العافية والرزق اليسير هو الملك الحقيقي والسعادة المنشودة، وإذا ضاع الأمن حلّ الخوف وتبعه الفقر، والأمن في بلادنا بحمد الله رايته خفّاقة على كل أنحاء البلاد”.
وأردف: “تحقق لنا الأمن بحمد الله وتوفيقه، ثم بتطبيق شريعة الله، وهذه نعمة كبيرة لا تُقدّر بثمن، والواجب علينا الحفاظ على هذا البلد وأمنه، وبالأخص في هذه الظروف العصيبة، والتقلّبات الإقليمية والاستثنائية”.
وختم “الحربي”: “الحفاظ على الأمن والاستقرار من أهم الواجبات في هذه الظروف، وبكل حال فإن ما يسمونه حراك 15 سبتمبر قوم يجمعهم العداء للوطن، والسعي لإثارة الفرقة، وإحداث الفتنة، وعادوا بإذن الله بالخيبة والندامة”.
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