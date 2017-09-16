للثوم العديد من الفوائد، وله فوائد شائعة إذا ما تم تناوله على الريق بعد طبخه قليلاً، لكنها بحاجة إلى إثبات علميّ، ومن فوائد تناول الثوم على الريق ما يأتي:
1-يعالج استهلاك الثوم على الريق ارتفاع ضغط الدم ويخفّف أعراضه، حيث تشير دراسة إلى أنّ تناول عدة فصوص من الثوم يمكن أن يقلّل بشكل كبير من ارتفاع ضغط الدم، كما أنه لا توجد لاستخدامه أي آثار أو أعراض جانبيّة خطيرة.
2- يميّع استهلاك الثوم على الريق الدم، مما يحدّ من تخثّره والإصابة بالجلطات، كما أنه يحمي عضلة القلب، ويقلّل من مستويات الدهون الثلاثيّة في الدم، مما يجعل الشخص أقل عرضة للإصابة بتصلب الشرايين، وللثوم خصائص تعزّز عمل وظائف الكبد والمثانة، والمجفّف منه يخفّض من نسبة الكولسترول.
3- يقلل استهلاك الثوم على الريق من الالتهابات والمشاكل الصحيّة التي قد تصيب الجهاز التنفسيّ الحادة والمزمنة، وكذا علاج ومنع الالتهاب الرئوي، والسعال الديكي، والتهاب الشعب الهوائيّة المزمن، واحتقان الرئة وغيرها من مشاكل الجهاز التنفسيّ، كما أنه يجعل الشخص الذي يتناوله أقل عرضة للإصابة بالإنفلونزا.
4- يحمي تناول الثوم على الريق الجسم من العدوى، ويحفّز عمل الجهاز المناعي، ففص الثوم الواحد يحتوي على 12 ملغ من البوتاسيوم، و5 ملغ من الكالسيوم، وأكثر من 100 مركب من مركبات الكبريتيك الكافية لقتل البكتيريا، وتناوله على الريق يحصر هذه البكتيريا ويمنعها من الدفاع عن نفسها، وبالتالي القضاء عليها.وفق “تواصل”.
5- ينفع استهلاك الثوم على الريق في علاج المشاكل العصبيّة واضطرابات الجهاز العصبيّ.
6- يخفف استهلاك الثوم على الريق من مشاكل المعدة، ويحفّز الشهية، والوظائف الهضمية، ويعالج مشكلة الإسهال، كما أنّ له قدرة على السيطرة على الضغط والتوتر، مما يحمي من الإصابة بحموضة المعدة.
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