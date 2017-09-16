أعلنت كوريا الشمالية، أنها تهدف إلى تحقيق توازن في القوة العسكرية مع الولايات المتحدة، التي أشارت في وقت سابق إلى أن صبرها بدأ ينفد مع بيونغيانغ بعد أن أطلقت الأخيرة صاروخا اخترق الأجواء فوق اليابان، للمرة الثانية خلال شهر واحد.
ونقلت وكالة أنباء كوريا الشمالية، عن زعيم البلاد كيم جونغ أون، اليوم السبت، قوله إن الهدف النهائي من امتلاك السلاح النووي، هو التوصل إلى توازن في القوة مع الولايات المتحدة، وجعل حكام أمريكا لا يجرؤون -حسب تعبيره- على الحديث عن الخيار العسكري مع بلاده.
وكان الزعيم الكوري قد ظهر وعليه علامات الرضا أثناء مشاهدته الصاروخ يطير من منصة إطلاق متحركة في صور نشرتها الوكالة، وقد أحاط به عدد من كبار مسؤوليه، وصرح بأنه تم التأكد تماما من الكفاءة القتالية للصاروخ هواسونغ-12، وإمكانية الاعتماد عليه.
وأطلقت كوريا الشمالية عشرات الصواريخ مؤخراً وتعمل برنامجا للأسلحة النووية والهيدروجينية بهدف القدرة على استهداف الولايات المتحدة بصاروخ قوي مزود برأس نووي في حال دخلت في مواجهة مع أمريكا.
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