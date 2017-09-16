احتفل منسوبو متوسطة أبي دجانة بالطالب راكان الحربي وذلك يوم الخميس الموافق ٢٣ / ١٢ بمناسبة تجاوزه اختبارات الدور الثاني بعزيمة وإصرار بعد الظرف الذي منعه من دخول اختبارات الدور الأول.
منسوبو أبي دجانة و على رأسهم قائد المدرسة الأستاذ / عبدالله بن ناصر التميمي ، أحبوا أن يحتفوا براكان بهذه المناسبة ، فقدمت له إدارة المدرسة هدية و درع تذكاري ، متمنين له دوام الصحة و العافية و مزيداً من التقدم و النجاح.
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