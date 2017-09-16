قام وكيل جامعة الأمير سطام بن عبد العزيز الدكتور عبد الله الجمعة مساء أمس بزيارة تفقدية لمبنى كلية العلوم والدراسات الإنسانية (بنات) بالخرج للوقوف على جاهزيته لاستقبال الطالبات يوم الأحد 26/12/1438هـ بداية العام الجامعي الجديد 1438هـ / 1439هـ .
وتجول الدكتور الجمعة ومرافقوه في أروقة مبنى الكلية والتي شملت قاعات الدراسة ومعامل الحاسب الآلي والمعامل العلمية ومرافق الخدمات والمكاتب الإدارية .
ويتكون مبنى كلية العلوم والدراسات الإنسانية للطالبات من 16 معملا و 46 قاعة دراسية وثلاث قاعات أنشطة لا صفية كما يضم المبنى مسرحًا يتسع لـ 400 طالبة تقريباً وكذلك كافتيريا تبلغ مساحتها 441م ومكتبة حديثة تم تجهيزها بأعلى المواصفات التقنية ومعملي أبحاث لأعضاء هيئة التدريس إضافة إلى 42 غرفة تستخدم كمرافق خدمية و إدارية.
وعقب الجولة أكد وكيل الجامعة أن هذه الجولات التفقدية تندرج تحت حرص إدارة الجامعة على توفير البيئة التعليمة المثالية لطلاب وطالبات الجامعة والتعرف على الاحتياجات التي تمكنهم من التحصيل العلمي في بيئة تعليمية مثالية تساعد على تحقيق متطلبات التعلم الكفء.
وقد رافقه في هذه الزيارة المشرف والمستشار على مكتب مدير الجامعة الدكتور عيسى بن خلف الدوسري، ومساعد المشرف العام على المشاريع والصيانة الدكتور فهد التميمي.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج