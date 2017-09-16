ينتظم على مقاعد الدراسة في تعليم الخرج الأحد أكثر من ٨٢ ألف طالب وطالبة في مدارس محافظتي الخرج والدلم والمراكز التابعة لها، بعد أنباشر المعلمين والمعلمات مطلع الأسبوع المنصرم وأنهيت كافة الاستعدادات لاستقبال العام الدراسي الجديد والبدء من اليوم الأول.
وقد رحب مدير تعليم الخرج الدكتور عبدالرحمن العبدالجبار بالمعلمين والمعلمات والطلاب والطالبات متمنيا لهم عام دراسي جديد مليءبالنجاحات وتحقيق الطموحات ومفعم بالنشاط والحيوية وبتميز يحقق طموحات قادة هذه البلاد الطاهرة مؤكدا في الوقت ذاته جاهزية إدارة التعليمبلجان خاصة لمتابعة كل المعوقات وتذليل كافة الصعوبات التي قد تواجه المدارس أو الطلاب وأولياء الأمور.
وأكد العبدالجبار أن أسبوع الاستعداد سار على ماهو مخطط له، حيث استعدا المدارس وأنهت كافة المهام المناطة بها و تم اكمال برامج تدريبيةلقادة المدارس و المعلمين والمعلمات ونفذ لهم عدد من البرامج المهنية التي تعد أول البرامج لهذا العام ويليها برامج مصممة لتلبية حاجة الميدانالتدريبي بما يحقق الجودة العالية بإذن الله في تقديم الخدمات التعليمية للمستفيدين.
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