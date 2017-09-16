رفض لاعب الفيصلي محمد أبوسبعان الاحتفال بهدفه في شباك الاتحاد في المباراة التي جرت بين الفريقين مساء الجمعة لحساب الجولة الثالثة من دوري جميل للمحترفين.
وسجل أبوسبعان الهدف الثاني لفريقه في شباك الاتحاد من ركلة حرة مباشرة، إلا أنها رفض الاحتفال بالهدف الذي أسكنه في مرمى فريقه السابق.
وحقق الفيصلي فوزا ثمينا على حساب ضيفه الاتحاد 2-1 في الجولة الثالثة من دوري جميل للمحترفين، ليرتقي الفريق للمركز الثالث مؤقتا برصيد 6 نقاط.وفق “أخبار 24”.
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هدف الفيصلي الثاني في مرمى الاتحاد عن طريق محمد أبو سبعان د68#الفيصلي_الاتحاد#برو_سبورت pic.twitter.com/k5rvrcjnG9
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