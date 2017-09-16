بارك ناصر الهويدي رئيس نادي الباطن لجماهير فريقه انتصارهم على الشباب ومواصلته صدارة دوري جميل، مشيرا إلى أحقيتهم بالفوز في هذه المباراة.
وكان الباطن قد تغلب على الشباب 2-1 في مباريات الجولة الثالثة من دوري جميل.
وقال الهويدي في حديثه لـ”عين اليوم” :” في مباراة الكأس أمام الشباب لم نكن في مستوانا الحقيقي، ولكن اليوم ظهرنا بالوجه الحقيقي لنادي الباطن وحققنا الانتصار على الشباب.
رئيس نادي #الباطن لـ #عين_اليوم: استحقينا الفوز على #الشباب.. واقول للجابر: لا يمكن أن تهزمنا مرتين
https://t.co/StATHHigbw#الشباب_الباطن pic.twitter.com/wTtsQvOShE
— عين اليوم (@3alyoum) 15 septembre 2017
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