عبّرت جماهير نادي الشباب عن عدم رضاها عن المدير الفني للفريق سامي الجابر بعد المستوى الفني الذي قدمه فريقها في مباراته أمام الباطن والتي خسرها الفريق العاصمي 2-1.
وأبدت جماهير الليث تعجبها من المستوى الضعيف الذي قدمه الفريق أمام الباطن وهي المباراة التي انتهت لمصلحة الفريق السماوي.
و طالبت الجماهيرإادارة النادي بإعادة حساباتها تجاه استمرار الجابر في قيادة الفريق فنيا.وفق “عين اليوم”.
خسارة #الباطن تغضب المدرج.. وجماهير #الشباب تطالب #سامي_الجابر بالرحيل
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— عين اليوم (@3alyoum) 15 septembre 2017
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