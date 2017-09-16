حقق فريق الفيصلي فوزاً مثيراً على حساب ضيفه الاتحاد بهدفين مقابل هدف، ضمن مباريات الجولة الثالثة لدوري جميل للمحترفين، على ملعب مدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز الرياضية بالمجمعة.
وتقدم الاتحاد عن طريق عدنان فلاتة في الدقيقة (18) من عمر المباراة، وأدرك البرازيلي لويز غوستافو التعادل للفيصلي في الدقيقة (49) من ركلة جزاء، قبل أن يسجل محمد أبوسبعان هدف النقاط الثلاث لفريقه (68) من ضربة حرة مباشرة.
ورفع الفيصلي رصيده للنقطة 6 في المركز الرابع بجدول الترتيب، فيما تجمد رصيد الاتحاد عند 3 نقاط في المرتبة التاسعة بشكل مؤقت، انتظاراً لما ستسفر عنه بقية مباريات الجولة.وفق “أخبار 24”.
تبي الزبدة ؟ ملخص مختصر 👌🏼
📹 مباراة : الفيصلي 🆚 الإتحاد
#دوري_بلس pic.twitter.com/xavLZaHBvU
— dawriplus دوري بلس (@dawriplusksa) 15 septembre 2017
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