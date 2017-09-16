توفي 4 أشخاص بينما أصيب 7 آخرون، إثر حادث تصادم بين مركبتين في أم الرهط على طريق نجران شرورة.
وأوضح المتحدث الرسمي المكلف للهلال الأحمر بنجران محمد بن حمد الخلا، أن 7 فرق إسعافية تابعة للهلال الأحمر بنجران باشرت بلاغاً، أفاد بوقوع حادث مروري في أم الرهط على طريق نجران شرورة.
وأضاف المتحدث، أنه وبعد وصول الفرق إلى موقع الحادث، اتضح أنه ناتج عن تصادم بين مركبتين، ما أسفر عن وفاة 4 أشخاص وإصابة 7 آخرين، تراوحت إصاباتهم بين متوسطة وطفيفة، مؤكداً أن جميع المصابين نقلوا إلى المستشفى.وفق “أخبار 24”.
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