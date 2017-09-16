كشفت الهيئة السعودية للمهندسين، أنها تستعد لتطبيق المخالفات والغرامات على مخالفي النظام الجديد لمزاولة المهن الهندسية.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم الهيئة عبدالناصر العبداللطيف، وفقاً لـ”الاقتصادية”، أن الجولات التفتيشية التي نفذتها الهيئة في مناطق المملكة المختلفة، أسفرت عن ضبط العديد من المخالفات، بعضها يستوجب الإغلاق والبعض الآخر يستوجب الإنذار أو الإغلاق، مشيرا إلى أن الهيئة عاقبت بالإنذار أو الغرامة 270 مكتباً وشركة هندسية مخالفة خلال الشهر الماضي.
يذكر أن مجلس الوزراء كان قد اعتمد نظام مزاولة المهنة الهندسية الجديد، ومنح المخالفين مهلة 6 أشهر لتصحيح أوضاعهم، يجري بعدها معاقبة المخالفين وفق النظام الجديد، الذي تصل بعض العقوبات فيه إلى الغرامة حتى مليون ريال، والسجن لمدة لا تزيد عن سنة.
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