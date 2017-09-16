أعلن رئيس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ، عن تشكيل لجنة فنية تختص بتطوير كرة القدم السعودية من خلال وضع الخطط المناسبة لرفع مستوى اللعبة وبناء منظومة علاقات قوية مع الاتحادات القارية والدولية.
وضمت اللجنة المشكّلة كلاً من “أحمد عيد، والكابتن نواف التمياط، وطارق كيال، والدكتور مدني رحيمي”، فيما تتولى اللجنة أيضاً استقطاب خبرات وكفاءات عالمية متخصصة لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.
ويعد إنشاء تلك اللجنة إحدى الخطوات التطويرية التي يجري العمل على تنفيذها حالياً؛ لتطوير لعبة كرة القدم السعودية والاهتمام بصناعة مستقبل الرياضة، إلى جانب عقد ورش عمل بشكل يومي للخروج بأفضل التصورات لتطوير المنظومة الرياضية وكل ما يتعلق بها.وفق “أخبار 24”.
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