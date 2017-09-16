رد الأمير فيصل بن تركي، رئيس نادي النصر، على تغريدة دوّنها رئيس نادي الريان القطري سعود بن خالد آل ثاني، يعتذر فيها عن العضوية الشرفية بالنصر، عقب الأزمة الحالية؛ كي لا يسبب إحراجاً للأمير فيصل بن تركي، حسب تعبيره.
وقال فيصل بن تركي من خلال حسابه على موقع “تويتر” أمس الجمعة: “يقول حتى اعفي فيصل من الحرج، وأنا اقول وطني لو نازعني فيه عضو من جسدي لقطعته، وليست عضوية شرفية قديمة قدمت مجاملة في ناد رياضي يوماً”.
جاء ذلك تعليقاً على تغريدة رئيس نادي الريان القطري، التي قال فيها: “بسبب الأزمة الحالية أعفي أخي الأمير فيصل بن تركي من الحرج، وأعتذر من عضوية نادي النصر الشرفية، ويبقى النصر وجمهوره في القلب”.وفق “أخبار 24”.
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