كشف مسؤول الجودة في هيئة التخصصات الصحية خالد العتيبي، عن أن غالبية الأطباء المستقدمين في المملكة هم من المصريين والسودانيين، لافتاً إلى أن الهيئة تجري اختبارات التقييم لهؤلاء الأطباء في دولهم قبل قدومهم، منعاً لتزوير الشهادات والمستندات.
وأوضح العتيبي، بحسب صحيفة “الحياة”، أن بإمكان الممارس الصحي التقدم بمستنداته من خارج المملكة، ليتم توثيقها ومراجعتها واعتمادها في الهيئة، وإرسال طلب يسمى “رقم أحقية”، يخوّل له دخول الامتحان المناسب لتخصصه.
وأشار إلى أن النجاح في الامتحان يعني أن جزءاً كبيراً من متطلبات العمل قد أنجز، فيستطيع الطبيب حينها الحضور للمملكة، وأخذ “القراءات” التي تعتبر كأنها شهادة سعودية.
وبيّن أن الهيئة تواصلت مع الجهات الصحية في السودان ومصر باعتبارهم المورد الأساسي للأطباء في المملكة، وأبلغتهم بالمعيار الأدنى للزمالة السعودية، فقاموا بتعديل برامجهم الطبية، كي تخرج كوادر متوافقة مع القواعد والأسس، التي وضعتها الهيئة.
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