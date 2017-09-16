أحالت جامعة جازان عدداً من إدارييها إلى الجهات الرقابية؛ للتحقيق معهم بشأن ما أثير حولهم من شكوك بارتكاب بعض التجاوزات.
وبيّن مدير الجامعة الدكتور مرعي القحطاني وفقاً لـ”عكاظ”، أن التجاوزات كانت على المستوى الإداري فقط ولم تطال القيادات، مؤكداً أن القرارات ستكون حاسمة بحق مَن يثبت ضدهم ارتكاب أي تجاوزات.
ولفت إلى أن هناك تعاوناً كاملاً مع الجهات الرقابية للتحقيق في الشكوك الخاصة بتلك التجاوزات والوصول إلى نتائج بشأنها في أسرع وقت ممكن.
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