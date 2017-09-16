أظهر مقطع فيديو متداول، إلقاء إدارة إحدى المحال التجارية في محافظة الدوادمي بمنطقة الرياض القبض على لصين أقدما على سرقة كميات من البضائع وإخفائها في ملابسهما، قبل أن تتواصل مع الجهات الأمنية بالمحافظة لتسليمها اللصين؛ لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنهما.
وبيّن الفيديو، أحد المسؤولين بالمحل وهو يتحدث مع اللصين ـ قيل إنهما من الجنسية الباكستانية ـ ويطلب من أحدهما إخراج المسروقات، ليقوم السارق بإخراج بعض بضائع المتجر التي أخفاها داخل سرواله، بينما يتولى أحد المتواجدين بالمكان التواصل مع الجهات الأمنية لإبلاغهم بالواقعة وإمدادهم بمعلومات حولها.
ووثق مقطع فيديو آخر التقطته كاميرات المراقبة الخاصة بالمحل، لحظة قيام اللصين بسرقة البضائع، حيث يقفان بشكل متقابل ويستطلع أحدهما البضائع فيما يقوم الآخر بسرقة بعضها وإخفائها في ملابسه.
وفق “أخبار 24”.
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