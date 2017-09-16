نفت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، صحة ما جرى تداوله مؤخراً بشأن القبض على عددٍ من السيدات بالمملكة، داعيةً وسائل الإعلام إلى تحري الدقة في نشر مثل هذه الأخبار والتأكد من المصادر الرسمية.
وقالت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان إنها تواصلت مع عدد من السيدات الوارد أسماؤهن بين المقبوض عليهن ببعض الأخبار المتداولة في وسائل الإعلام؛ حيث اتضح عدم صحة ما أشيع بشأن هذا الأمر وأن ما نشر غير صحيح.
وشددت الجمعية على ضرورة عدم نشر مثل هذه الأخبار قبل التأكد من صحتها واحترام حق الأفراد في المحافظة على خصوصياتهم وعدم الزج بأسماء هؤلاء النسوة في وسائل الإعلام؛ كون ذلك يعد تجاوزاً على حقوقهن.وفق “أخبار 24”.
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