يمنح البصل والثوم الأطباق نكهات مميزة، لكن تناولهما نيئين يسبب صدور رائحة فم كريهة.
وذكرت مواقع صحية، أنه يمكن الاستمتاع بتلك النكهة اللذيذة والتخلص من تلك الرائحة المزعجة في الوقت نفسه من خلال اللجوء إلى إحدى هذه الحيل.
ونصحت بتناول كوب من الشاي الأخضر أو القليل من اللبن أو الخردل، كذلك يمكن أكل حبة من الفاكهة أو بضع حبات من المشمش أو العنب، فهذه الفواكه تحتوي على ألياف تحفز إفراز اللعاب الذي يقضي على البكتيريا المسببة للرائحة الكريهة.
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