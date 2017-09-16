بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، اليوم الجمعة، برقيتين لرئيسة وزراء المملكة المتحدة تيريزا ماي، إثر العمل الإرهابي الذي وقع في العاصمة البريطانية لندن.
وقال خادم الحرمين الشريفين: “علمنا بنبأ العمل الإرهابي الذي وقع في لندن، وما نتج عنه من إصابات، وإننا إذ ندين بكل شدة هذا العمل الإرهابي المشين، لنتمنى للمصابين الشفاء العاجل، مجددين موقف المملكة العربية السعودية الثابت في رفض الإرهاب بكافة أشكاله وصوره، ومؤكدين أهمية الجهود الدولية لمواجهة الإرهاب والقضاء عليه”.
من جهته، قال ولي العهد في برقيته: “بلغني خبر العمل الإرهابي الذي وقع في لندن، وما نتج عنه من إصابات، معرباً لدولتكم عن تنديدي واستنكاري الشديدين لهذا العمل الإجرامي المشين، متمنياً للمصابين الشفاء العاجل”.وفق “أخبار 24”.
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