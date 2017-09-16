أعلنت شرطة منطقة مكة المكرمة مساء اليوم (الجمعة)، عن القبض على شخص قام بالسطو المسلح على صيدلية وإطلاق طلقة عشوائية.
وأوضح المتحدث الرسمي للشرطة العقيد دكتور عاطي بن عطيه القرشي، أن مركز العمليات الموحد نلقى بلاغا أمس الخميس من صيدلي بإحدى الصيدليات يفيد بقيام شخص بالسطو المسلح عليهم، وذلك بإطلاق طلقة عشوائية من مسدس كان يحمله وسلب مبلغ (4220 ريالا).
وأضاف أن دوريات العاصمة المقدسة تمكنت في فترة زمنية وجيزة من ضبط المتهم أثناء خروجه من الصيدلية وبحوزته السلاح المستخدم في عملية الاعتداء، مشيرا إلى أنه تمت إحالته للشرطة المختص لاستكمال إجراءات الاستدلالات الأولية، تمهيداً لإحالته للنيابة العامة بحكم الاختصاص.وفق “أخبار 24”.
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