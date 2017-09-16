أهابت سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة، بجميع المواطنين السعوديين الموجودين في لندن، وخاصة في منطقة بارسون غرين، توخي الحيطة والحذر ومتابعة تعليمات الشرطة.
ودعت السفارة، في بيانها، في حال حدوث أي طارئ إلى الاتصال بالسفارة، التي ختمت بيانها بالدعاء بأن يحفظ الله الجميع من كل مكروه.
يشار إلى أن انفجاراً وقع اليوم الجمعة في مترو أنفاق لندن، وبالتحديد في محطة بارسونز غرين، ما أسفر عن إصابة بعض الركاب بحروق في الوجه، بحسب وسائل إعلام بريطانية.وفق “أخبار 24”.
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