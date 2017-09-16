أوضح مدرب المنتخب السعودي السابق الهولندي بيرت فان مارفيك، أنه رفض الاستمرار في التفاوض لتجديد عقده بعد إقالة عدد من أعضاء الجهاز الفني بالمنتخب، مؤكداً أن المسؤولين السعوديين كانوا يرغبون منه البقاء بشكل دائم في المملكة ومواصلة تدريب المنتخب.
وأضاف مارفيك، أنه تلقى اتصالات هاتفية من قبل عدد من لاعبي الأخضر طلبوا منه البقاء لتدريب المنتخب والذهاب معه إلى روسيا.
وكان الإعلامي وليد الفراج، شكك في وقت سابق حول استمرارية مارفك في تدريب الأخضر، مشيراً إلى أن مارفيك انتهى عقده بعد مباراة اليابان، إلا أنه أجل مناقشة تجديد عقده بعد قضاء إجازته، إلا أن رحيله تأكد بعد تعاقد المنتخب السعودي مع مدرب آخر.
وأعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم تعيين الأرجنتيني إدغاردو باوزا، الذي يشغل منصب مدرب المنتخب الإماراتي، مدربا للمنتخب السعودي الأول، خلفاً لمارفيك، وسيقود باوزا الأخضر فنيا في المرحلة المقبلة التي تتضمن المشاركة في بطولة كأس العالم 2018 بروسيا ومراحل الإعداد التي تسبق المونديال.وفق “أخبار 24”.
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