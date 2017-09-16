أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، مساء اليوم الجمعة، عن تعيين محمد الشيخ متحدثا رسميا باسمه، وذلك في إطار الخطة الإعلامية الموضوعة للمرحلة المقبلة.
وأوضح بيان صادر عن اتحاد كرة القدم أن الشيخ يمتلك تجربة إعلامية ثرية ومتنوعة تمتد لأكثر من 20 عاما، عمل خلالها في الصحافة والتليفزيون.
وأضاف أن الشيخ تقلد كذلك عددا من المناصب الإعلامية المحلية والدولية، حيث يشغل حاليا منصب الأمين العام للجنة الإعلام الرياضي، إلى جانب عمله مستشارا إعلاميا في عدد من المؤسسات الرياضية والإعلامية المحلية والدولية.وفق “أخبار 24”.
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