رفعت وزارة الإسكان تشريعات خاصة إلى هيئة الخبراء في مجلس الوزراء، وذلك لمعالجة إشكالية رفض طلبات الأزواج المتقدمين على المنتجات السكنية بسبب وجود عقارات بأسماء زوجاتهم.
كشف ذلك المستشار والمشرف العام على وكالة وزارة الإسكان للدعم السكني والفروع الأمير سعود بن طلال بن بندر، وذلك حسبما أوردت صحيفة “الوطن”.
وكانت وزارة الإسكان قد أعلنت أمس عن الدفعة الثامنة من حملة سكني والتي تضمنت نحو 28.5 ألف مستفيد من قروض تمويل ووحدات سكنية وأراض بدون مقابل.
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