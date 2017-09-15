توفي مقيم آسيوي في العقد الثالث من العمر شنقاً في قارب صيد في دارين بمحافظة القطيف، حيث عثر على جثته متدلاة من حبل في القارب.
وأوضح الناطق الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية زياد الرقطي، وفقاً لـ”الشرق”، أن شرطة تاروت التابعة لمحافظة القطيف باشرت بلاغاً من قبل قيادة حرس الحدود بدارين بالقطيف، يفيد بالعثور على جثة شخص مشنوقا بحبل في أحد قوارب الصيد.
وأضاف المتحدث، أنه وبعد مباشرة الموقع من قبل المختصين بالشرطة، اتضح أن الجثة تعود لمقيم آسيوي في العقد الثالث من العمر، وأن المعاينات الأولية تشير إلى فرضية أنه أقدم على الانتحار شنقاً، مشيراً إلى أن الشرطة اتخذت الإجراءات اللازمة وجرى نقل الجثة لإخضاعها للفحص للتأكد من أسباب وملابسات الوفاة.
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