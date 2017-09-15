تعاقد الاتحاد السعودي لكرة القدم مع الأرجنتیني إدغاردو باوزا لتولي تدريب المنتخب السعودي الأول خلال المشاركة بكأس العالم التي تنطلق العام المقبل بروسيا.
وتولى المدرب الجديد للمنتخب، تدريب منتخبات الأرجنتين والإمارات، إلى جانب أندية روساريو سنترال وفيليز سارسفيلد وكولن وسان لورنزو في الأرجنتين، وسبورتنج كريستال البيرواني وليغا دي كيتو الإكوادوري والنصر السعودي وساو باولو البرازيلي، كما توج بلقب كأس ليبرتادوريس مرتين، وكأس ريكوبا سود أميريكانا مرة واحدة، بالإضافة إلى لقب الدوري في الأرجنتين وبيرو والإكوادور.
ولعب باوزا صاحب الـ58 عاماً خلال مسيرته الكروية كلاعب في مركز خط الدفاع، كما امتاز بقدرته على التهديف ليسجل طوال مسيرته 108 أهداف احتل بها المركز الرابع من حيث عدد الأهداف على صعيد مدافعي العالم بعد الهولندي رونالد كومان، والأرجنتيني دانيال باساريلا، والإسباني فرناندو هييرو.
ويعد المدرب باوزا ثاني الهدافين التاريخيين لنادي روزاريو سنترال الأرجنتيني، كما توج معهم بلقب الدوري مرتين، إلى جانب تمثيله لمنتخب الأرجنتين الذي شارك في مونديال 1990 في إيطاليا وحصل حينها على المركز الثاني.وفق “أخبار 24”.
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